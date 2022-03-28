Habertürk'ten Bedri Can'ın haberine görea Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde değişime gidildi. 3,5 yıldır ESK Genel Müdürlüğü yapan Osman Uzun görevden alınarak yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi.

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