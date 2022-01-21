Sömestir tatili uzayacak mı? Bakan Özer açıkladı!

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu süreçte elektronik takip sistemi oluşturduk ve verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi.