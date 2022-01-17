Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Tek kadınlarda favoriler arasında gösterilen ABD'li Kenin, turnuvaya ilk turda veda etti.

11 numaralı seribaşı 23 yaşındaki tenisçi, vatandaşı Madison Keys'e 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek günün sürprizine imza attı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ise sadece 54 dakika süren mücadelenin ardından Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Daha önce Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan 25 yaşındaki Barty, ikinci turda İtalyan Lucia Bronzetti ile karşılaşacak.

8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i, 15 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Fransız Fiona Ferro'yu 2-0'la geçerek üst tura kaldı.

- Zverev zorlanmadı

Tek erkeklerde turnuvanın favorileri arasında gösterilen Alman Alexander Zverev, aynı ülkeden Daniel Altmaier'i 7-6, 6-1 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0'la geçerek ikinci turda Avustralyalı John Millman ile eşleşti.

16 numaralı seribaşı Şilili Cristian Garin, Arjantinli Facundo Bagnis'i, 18 numaralı seribaşı Rus Aslan Karatsev ise İspanyol Jaume Munar'ı 3-2 yenerek üst tura çıktı.

Turnuvada yarın oynanacak 1. tur karşılaşmalarında, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile İsviçreli Henri Laaksonen, 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile İsveçli Mikael Ymer karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Avustralyalı Storm Sanders'la, 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Fransız Clara Burel'le kozlarını paylaşacak.