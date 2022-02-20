Çekya liginin 22. haftasına averajla lider giren Slavia Prag, 12. sıradaki Bohemians 1905'i ağırladı.

Son 3 yılın şampiyonu Slavia Prag, Olayinka'nın 43. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazandı. Puanını 54'e çıkaran Slavia Prag liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, sahasında 3-2 kaybettiği maçın rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak.