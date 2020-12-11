Skandal görüntüyle ilgili önemli gelişme!

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki B.B. ile F.Ü'nün gayri resmi birlikte oldukları, mağdur bebeğin de çiftin çocukları olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre, suç tarihinde F.Ü'nün bebeğini kuzeni Merve A'ya bıraktığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Merve A'nın da kuzenini arayarak bebeği de yanına alıp arkadaşlarıyla buluşacağını söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Merve A'nın, arkadaşlarıyla buluşmak amacıyla gittiği restoranda alkol aldığı, mağdur bebek kucağındayken elinde olan alkol bardağını ağzına değirdiği, daha sonra da sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştığı aktarıldı.

Dosyaya delil olarak sunulan fotoğraflarla bu suçun doğrulandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve A'nın alınan ifadesinde mağdur bebeğe ait fotoğrafı sosyal medyada kendi hesabından paylaştığını, amacının sadece mizah olduğunu, kesinlikle bebeğe alkol içirmediğini, pişman olduğunu söylediği ifade edildi.

İddianamede, sanık Merve A'nın, bu suçu bebeğin annesi tarafından kendisine bakım için bırakılması sonucunda işlediği savunularak, "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan mağdur bebeğin annesi F.Ü. hakkında ise "kasten çocuğunu yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.