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Sivasspor’da Fayçal Fajr şoku

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Fayçal Fajr şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı takımın başarılı orta saha oyuncusu Fajr, yaşadığı sakatlık nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı

05.03.2022 - 22:26 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor’da Fayçal Fajr şoku

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve bileğinde ödem olduğu bildirildi. Yapılan açılamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Fayçal Fajr, ligde geçtiğimiz hafta sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında sol ayak bileğinden sakatlandı. Oyuncumuza yapılan kontrollerde; sol ayak bileği dış yan bağında hafif seviyeli yırtık ve bilekte yaygın ödem tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce devam etmekte olup, Antalyaspor maçının ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması hedeflenmektedir."

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