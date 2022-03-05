Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve bileğinde ödem olduğu bildirildi. Yapılan açılamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Fayçal Fajr, ligde geçtiğimiz hafta sahamızda oynadığımız Beşiktaş maçında sol ayak bileğinden sakatlandı. Oyuncumuza yapılan kontrollerde; sol ayak bileği dış yan bağında hafif seviyeli yırtık ve bilekte yaygın ödem tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce devam etmekte olup, Antalyaspor maçının ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması hedeflenmektedir."