Sivasspor yarı final biletini aldı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Demir Grup Sivasspor'a yarı finali getiren tek golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK eşleşmesinin galibi olacak.