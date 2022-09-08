Sivasspor, Slavia Prag'ı ağırlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 23. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk maçında Sivasspor, Slavia Prag’ı konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip grup maçlarına galibiyetle başlamak istiyor.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi eksik veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Sivasspor, sahasında oynayacağı Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 23. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 43 gole engel olamadı.