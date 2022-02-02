Sivasspor seri galibiyetler hedefliyor

Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşadıklarını aktardı.
Ligde hafta sonu deplasmanda Gaziantep FK ile zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bütün amacımız Gaziantep'ten puan ya da puanlarla dönmek ama kolay değil. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Kondisyonumuzu çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor, çok akıllı oynamalıyız. Gaziantep kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Biz de iyi maçlar oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
Çalımbay, takımına güvendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Elimizdeki oyunculara güveniyorum, iyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonraki maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Transfer konusunu yönetimimiz ile paylaştık. Devre arası transfer yapmak çok zor. İstediğiniz oyuncuyu bulamayabilirsiniz, oynayan oyuncuyu aldığımız zaman çok pahalı olabilir, oynamayan oyuncuyu da uyum sağlayamayabilir. Bir sürü de sıkıntı yaşanabilir."
DESTEK ÇAĞRISI
Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Max Gradel ve Fayçal Fajr'ın erken dönmesinin avantaj olacağına değinen Çalımbay, şöyle devam etti:
"Biraz daha erken dönselerdi bizim için büyük avantaj olacaktı. Konuşmalarımızda onlara da hak veriyoruz, 1 aydır orada kamptalar. Bir sürü de maç yaptılar. Kamerun'dan ülkelerine geçip, oradan da Sivas'a gelecekler. Onlar da büyük ihtimal Gaziantep maçına gelirler. Oynarlar mı oynamazlar mı, duruma göre bakacağız. Elimizdeki oyuncular ile iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Son oynadığımız Fenerbahçe maçının ikinci yarısında mükemmel oynadık. Hakkımız o maçta galibiyetti ama bazen futbolun içindeki şansızlıklar yaşayabiliyorsunuz."
Taraftarlara da destek çağrısında bulunan Çalımbay, "Şu günlerde bize çok destek vermeleri gerekiyor. Kar, kış önemli değil biz herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteği ile güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Özellikle bu kadar eksiğimizin olduğu maçlarda taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bundan önce de çok iyi şeyler yaparken, taraftarımızın desteği ile başardık. Onun için bir bütün olmamız gerekiyor. Bunu da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlatalım." değerlendirmesinde bulundu.
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