Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Çabukluk ve şut çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 9 Ocak Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.