Sivasspor'da Ahmed Musa şoku

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında dün deplasmanda Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde sol kolunda kırık tespit edildi.

Oyuncumuzun tedavi sürecine hemen başlanılmıştır."