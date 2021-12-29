Sivasspor'da 8 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Sivasspor, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 8 eksik var. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix, Sefa Yılmaz, Hakan Arslan, Ziya Erdal ve ülkelerinin milli takımlarına giden Max Gradel ile Fayçal Fajr Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyecek.

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