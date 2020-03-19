Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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