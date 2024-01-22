Sivas'ta kaza! İlk belirlemelere göre 16 yaralı!
Sivas'ın Zara ilçesinde, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı
Giriş: 22.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:09
Sivas'ta, Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında yolcu minibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı.
AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
16 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.