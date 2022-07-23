Sivas'ta kahreden kaza! Ölü ve yaralılar var!

DHA

Sivas'ta kaza, su sabah saat 06.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi.

OTOMOBİL VE CİP ÇARPIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Okan Tepeci (34) yönetimindeki 35 MGT 58 plakalı otomobil ile Muhammet Gürbüz (25) idaresindeki 58 ADF 045 cip kavşakta çarpıştı.

Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.

BABA ÖLDÜ, ANNE VE KIZI YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Okan Tepeci olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Ümmü Gülsüm (26) ile kızı Fatma Zümra Tepeci (5) ise ağır yaralandı.

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralı anne ve kızın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Olay sonrası kaza yerinden kaçan diğer aracın sürücüsü Muhammet Gürbüz'ü yakalamak için polis ekiplerin çalışma başlattı.