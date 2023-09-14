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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Sivas Katliamı' davasında flaş gelişme!

        Son dakika haberi 'Sivas Katliamı' davasında flaş gelişme!

        'Sivas Katliamı'na ilişkin 3 firari sanığın yargılandığı dava zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:04
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        'Sivas Katliamı' davasında flaş gelişme!
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        Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, davanın zaman aşımından düşmesine hükmetti.

        DHA'nın haberine göre Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi.

        Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, avukatlar ve milletvekilleri yer aldı. Müşteki avukatları dosyanın 'insanlığa karşı işlenen suç' olarak değerlendirilmesini ve dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşme ihtimalinin ortadan kaldırılmasının gerektiğini bildirdi. Mahkemenin yazdığı talepnamede zaman aşımına atıf yapılmasının ihsas-ı rey anlamına geldiğini savunan avukatlar, firari sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bültenin yenilenmesini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, 30 yıllık zaman aşımı süresinin 2 Temmuz 2023'de dolduğunu belirterek, davanın düşürülmesini istedi. Müzakerenin ardından hükmü açıklayan mahkeme, TCK'da zaman aşımına ilişkin hükümleri dikkate alarak, kamu davasının ayrı ayrı düşmesi yönünde karar verdiklerini bildirdi. Salonda bulunanlar mahkemenin kararına tepki gösterdi.

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