Son dakika haberi Sis operasyonu! 370 gözaltı
Yasa dışı tütün mamülü üretimi yapan suç örgütlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen Sis Operasyonu'nda 370 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı yurt genelinde düzenlenen 'Sis Operasyonu'nda 370 kişi gözaltına alındı" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarını paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde "Sis Operasyonu" düzenlendi.
672 ADRESE BASKIN
Operasyon kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak 672 adrese baskın yapılırken, 370 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında; 33.918.650 adet boş makaron, 6.878.093 adet doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 bin 620 kg tütün mamulü, 10 bin 811 adet puro, 18 bin 096 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.
370 GÖZALTI
Sis Operasyonu kapsamında 370 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
YERLİKAYA: HİÇBİR SUÇLU...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an enselerindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz" dedi.