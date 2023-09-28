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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı yurt genelinde düzenlenen 'Sis Operasyonu'nda 370 kişi gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarını paylaştı.

YASA DIŞI TÜTÜN MAMULÜ ÜRETİMİ YAPAN SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE KARŞI “SİS OPERASYONU” DÜZENLENDİ❗️



ÜLKEMİZ GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞEN OPERASYONDA 6️⃣7️⃣2️⃣ YERE BASKIN YAPILDI, 3️⃣7️⃣0️⃣ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele… pic.twitter.com/PxNNWj13KZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2023

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde "Sis Operasyonu" düzenlendi.

672 ADRESE BASKIN

Operasyon kapsamında ülke genelinde eş zamanlı olarak 672 adrese baskın yapılırken, 370 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında; 33.918.650 adet boş makaron, 6.878.093 adet doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 bin 620 kg tütün mamulü, 10 bin 811 adet puro, 18 bin 096 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

370 GÖZALTI

Sis Operasyonu kapsamında 370 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

YERLİKAYA: HİÇBİR SUÇLU...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an enselerindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz" dedi.