Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şırnak'taki operasyonda gri listedeki 2 terörist etkisiz!

Son dakika haberi Şırnak'taki operasyonda gri listedeki 2 terörist etkisiz!

Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin gri kategoride olduğu belirlendi. Teröristlerden birinin Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar, diğerinin de örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu kaydedildi

Giriş: 13.12.2022 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şırnak'taki operasyonda gri listedeki 2 terörist etkisiz!
Şırnak'taki operasyonda gri listedeki 2 terörist etkisiz!
0:00 / 0:00

Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 1 terörist de sağ olarak ele geçirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin sözde YJA-Star Sorumlusu, Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar olduğu belirlendi.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Diğer teröristin Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu, teröristin 6 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6’ncı Piyade Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda, P.Söz.Er Görkem Akkuş’un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.
Operasyonların devamında, JÖH ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmişti.

SÖZDE GABAR CEPHESİ TAKIM SORUMLUSU TUTUKLANDI

Sağ olarak ele geçirilen teröristin ise 2020 yılında yurt içine gönderilen sözde Gabar Cephesi Geli Takımı sorumlusu Bermal Zilan kod adlı Mihriban Sekmen olduğu, 2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında PKK/KCK-PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen birçok silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan terörist, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mehmetçiğin özverisi afetzedeleri duygulandırdı
Mehmetçiğin özverisi afetzedeleri duygulandırdı
Otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin göreve başladı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin göreve başladı
Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi
Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.