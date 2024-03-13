Son dakika haberi Şırnak'ta acı kaza: 1 polis memuru şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programı sırasında polis ekibi kaza yaptı. 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programı sırasında polis ekibi kaza yaptı. 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’deki programında, Şırnak’ta yaşanan trafik kazasında 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.