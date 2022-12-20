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Son dakika haberi Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin de sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı

Giriş: 20.12.2022 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma tarafından Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde 3 terörist daha sarı torbaya girerken, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Böylelikle bölgede son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yeni başlatılan Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, KKK’lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi.

OPERASYONA ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ İSMİ VERİLDİ

Operasyona geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak Eren Abluka -5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristleden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

BAKAN SOYLU OPERASYONU ADIM ADIM İZLEDİ

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde bulunan Jandarma Hareket Merkezinden Jandarma SİHa tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi, bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı."

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