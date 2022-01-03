Şilan Topal ölüm korkusu ile yaşıyor!

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SHOW Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; İstanbul'un orta yerinde göz göre göre boşanmak istediği eşi tarafından kaçırılan ve günlerce ölüm korkusu yaşayan Şilan Topal, Türkiye'ye seslendi "Ölüm haberimin haber yapılmasını istemiyorum." dedi.

Mithat Topal, tarafından evliliği boyunca şiddet gören Şilan Topal, SHOW Haber aracılığıyla adalete seslendi eski eşinin hapishaneden çıkması halinde onu öldüreceğini belirterek, oğlunun velayetinin kendisine verilmedini istedi.