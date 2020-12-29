Olay, 6 Ağustos 2018'de meydana geldi. İki aile arasında kız kaçırma nedeniyle husumet başladı. Olay günü, iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
DHA'nın haberine göre, silahların kullanıldığı kavgada, 15 yaşındaki Sıla Demir, vücuduna saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün önce yaşamını yitiren Sıla Demir, aile mezarlığında toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişiden Tanju D. tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamenin ardından sanıklar İsmail D., Emrah D., Şenol D., Tanju D., Tolga D. hakkında müebbet hapis cezası ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Sıla Demir'in yakınları, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Savcılıktaki ifadesinde kavga sırasında kalabalığa rastgele ateş ettiğini söyleyen tutuklu sanık Tanju D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.
Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan İsmail D., olay günü İstanbul'dan köylerine geldiklerini anlatarak, "İki aileyi barıştırmak için gelen Ramazan'a küfür ve hakaretler edildi. Başına sert cisim atmışlar. Çocuklar bunu öğrenince peşinden gittiler. Silah attılar. 5- 10 dakika sonra birinin vurulduğunu söylediler. Bende de silah olduğunu söylediler ama bende kesinlikle silah yoktu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sıla'yı kim vurdu bilmiyorum. Olaydan sonra Tanju D.'nin elinde silah gördüm" dedi. Diğer sanık Tolga D. ise kimseye ateş etmediğini söyleyerek suçsuz olduğunu ifade etti.
Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Sıla Demir'in ailesi, duruşma çıkışında sanıklara tepki gösterdi. Duruşmanın bir an önce bitmesini isteyen anne Altun Demir, kızını Şenol D.'nin vurduğunu ancak yargılanmadığını iddia ederek tepki gösterdi.
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