Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt'te Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel 53 operasyonel tim görev alıyor.