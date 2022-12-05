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Son dakika haberi Siirt'te 533 personelle operasyon!

İçişleri Bakanlığınca Siirt’te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Pervari bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 270 adet AK-47 fişeği, yaşamsal malzeme ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Giriş: 05.12.2022 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Siirt'te 533 personelle operasyon!
Siirt'te 533 personelle operasyon!
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Siirt’te “Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 (Siirt/Pervari-Mansur Deresi) Şehit J.Ütğm. Ersan YENİCİ” Operasyonu başlatıldı.

Siirt İl Jandarma Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 533 personel, 37 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü Mansur deresi mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde;
- (1) adet AK-47 piyade tüfeği,
- (270) adet AK-47 piyade tüfeği fişeği,
- (4) adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- (4) kg. kubar esrar,
- (1) adet jenaratör,
- (2) adet sırt çantası,
- (2) adet uyku tulumu ile (13) adet pil ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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