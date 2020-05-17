İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt'in Eruh-Gabar kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü de bildirildi.