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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sibergöz operasyonu! 45 gözaltı

        Son dakika haberi Sibergöz operasyonu! 45 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı bahis suçuna yönelik 'Sibergöz Operasyonu'nda, örgüt elebaşı dahil 45 şüpheli yakalandı. 22 paravan şirket tespit edildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:08
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        Sibergöz operasyonu! 45 gözaltı
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        Yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Sibergöz operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında elebaşı dahil 45 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Yasa dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında "Sibergöz operasyonu” düzenlendi.

        Başkaları adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını Abdulsamet Aksu adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi.

        İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi. Şüphelilere ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu.

        YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyon hakkında, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

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