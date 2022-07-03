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Seyfettin Selim 14. kez Kırkpınar Ağası

Edirne’de gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 4 milyon 22 bin TL bedelle iş insanı Seyfettin Selim kazandı

03.07.2022 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Seyfettin Selim 14. kez Kırkpınar Ağası
İHA

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecan devam ediyor. Güreş müsabakaları devam ederken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi. Ağalık ihalesi 2 milyon 23 bin TL ile açıldı. Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim ile otel sahibi İlhan Tüdeş katıldı.

Ağa adayları çeşitli teklifler sundu ve 4 milyon 22 bin TL ile en yüksek teklifi veren Selim, bir kez daha ağalık ihalesini kazandı.

662. Kırkpınar Ağalık ihalesini kazanan 3 altın kemer sahibi Selim, 14. kez güreş ağalığı yapacak.

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