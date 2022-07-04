Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması

İspanya'da bir radyo programına konuşan Monchi, şu ifadeleri kullandı:

"Marcao listemizdeki oyunculardan biri. Oyuncu filtreme sistemimizi başarıyla geçti ve kendine listede yer buldu. Ancak transferdeki tek seçeneğimiz Marcao değil"

26 yaşındaki Marcao, Ocak 2019'da 4 milyon euro karşılığında Chaves'ten Galatasaray'a transfer oldu.