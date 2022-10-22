Servis aracına saldırı düzenleyen terörist yakalandı!

Bursa'da, 20 Nisan'da cezaevi personelini taşıyan aracın geçişi sırasında, yol kenarına konan bomba teröristlerce patlatılmıştı. Hain saldırıda, Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü MLKP mensubu 3 kişi daha önce yakalandı.

MİT desteğiyle İzmir'de emniyet güçlerince gerçekleştirilen son operasyonda ise saldırıya katılan dördüncü isim de yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.