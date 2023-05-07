Serinin ilk maçı Fenerbahçe Opet'in

Eşleşmede ikinci ve üçüncü müsabakalar ise normal sezonu lider tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

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