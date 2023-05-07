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Serinin ilk maçı Fenerbahçe Opet'in

Mislicom Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, eşleşmede 1-0 öne geçti

Giriş: 07.05.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
Serinin ilk maçı Fenerbahçe Opet'in

Yarı finalde VakıfBank'ı geçen Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları'nı saf dışı bırakan Eczacıbaşı Dynavit, final serisinde kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe Opet, ilk seti 20-25 kaybetse de karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi.

Eşleşmede ikinci ve üçüncü müsabakalar ise normal sezonu lider tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Serinin ikinci maçı 9 Mayıs Salı, üçüncü karşılaşması ise 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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