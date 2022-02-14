Serie A'nın eski golcülerinden Francesco Flachi, 12 yıllık aranın ardından futbola geri dönüyor.

Kariyeri boyunca Serie A'da 134 maça çıkan Flachi, 42 gole imza atmış ve 2010'da aldığı cezanın ardından futboldan uzaklaşmıştı. İtalyan golcü uyuşturucu madde kullanımından men edilmişti.

46 yaşındaki Flachi cezasının bitiminin ardından yeniden yeşil sahalara döndü. Kariyerini kendi kararıyla bitirmek için futbola geri dönen Flachi, İtalyan 5. kümesinde mücadele eden doğduğu şehrin takımı Signa 1914 ile anlaştı.

Signa'nın, Prato 2000'e karşı 2-2 berabere kaldığı maçta 30 dakika oynayan Flachi, futbola geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Flachi, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, “Bugün, futboldan 12 yıllık ayrılığım sona erdi. Bu durum, benim yeniden doğuşumu simgeliyor.

“Çok hisli bir maç oldu benim için. Başlarda biraz başım döndü, çünkü gerginlikten bir haftadır uyuyamıyorum.

"Şimdi çok mutluyum, bana daha önce olduğum gibi hissettiren herkese bir futbolcu olarak teşekkür etmek istiyorum” dedi.