Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de ikinci yarının başında oyuna dahil olan Serdar Dursun, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlandı.

Bir süre daha maça devam eden ve oyundan çıkmak istemeyen tecrübeli forvet, 57. dakikada yerini Mergim Berisha'ya bıraktı.

Serdar Dursun'un yapılan ilk kontrolleri sonrası elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.