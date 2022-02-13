Serdar Dursun ameliyat edildi

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında dün GZT Giresunspor'la mücadele eden Fenerbahçe'de aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşan Serdar Dursun, ameliyat oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Serdar Dursun'un başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.