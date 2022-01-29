Serdar Aziz’den iyi haber

Fenerbahçe'de, Serdar Aziz'in topla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Deneyimli stoperin, 5 Şubat’ta oynanacak Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Milli takımında bulunan Marcel Tisserand’ın durumu da henüz netleşmedi.

Belek'te topla çalışmalarını sürdürecek olan 31 yaşındaki futbolcunun, kamp sonunda veya İstanbul'da takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Halen savunma hattında takımla çalışmalarını sürdüren tek isim Min Jae Kim.

Szalai’nin de yakın zamanda takımla çalışmalara başlama olasılığı bulunuyor.

Fenerbahçe'de, Novak’ın da yaklaşık 1 ay sahadan uzak kalacak olması nedeniyle defansta yeni kayıplar yaşanmaması hedefleniyor.

Öte yandan sol bek arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Ghislain Konan’dan haber bekliyor.

Yönetim, Fildişi Sahilli futbolcudan gelecek yanıta göre hareket edecek.