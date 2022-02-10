Şentop: Cumhurbaşkanı'nın adaylığı ikinci kez

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te aday olup olamayacağı konusundaki tartışma hakkında konuştu.

Şentop, "Hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bu konuyu gündeme getiren arkadaşlar, boylarını aşan sularda yüzüyor. Bu konu 2016 yılının sonlarında verilen bir Anayasa değişikliğiyle gündeme geldi. O sürecin bütün detaylarını biliyorum. Bu da o teklif içerisinde Anayasa'nın 101'inci maddesine ilişkin değişiklikti. Bu teklif komisyona geldikten sonra bir rapor hazırlanıyor ve TBMM üzerinde görüşmeler yapılıyor. Komisyonda hiçbir arkadaş bu konuya dair hiçbir şey söylemedikleri gibi 3 defa aday olabileceğine dair ifadeler var" dedi.

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan 5 sene sonra jeton düşmüş. 5 sene önce konuşulmuş. Meclis görüşmelerine, kanun tekliflerine, komisyon görüşmelerine bakılır. İki defa seçilme hakkı, yeni sistemde getirmiştir. Dolayısıyla bu konu nettir, 101'nci Madde dediğimiz bu madde yürürlüğe girdiği 2018'in nisan ayından itibaren yeni bir hüküm içerir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'na iki kez seçilme hakkı tanınmıştır. 101'inci madde bütünüyle değişmiş, yeni bir hüküm gelmiştir."

TMT TARTIŞMASI

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri hakkında konuşan Şentop, "TBMM başkanlığının üzerinde bir rol yoktur. TMT Türk Mukavemet Teşkilatıdır ve Kıbrıs'ta Türkleri katleden Rumlara karşı bir mücadele yürütmüştür. Bir anlamda Kuvay-ı Milliye'dir. TMT hakkındaki değerlendirmeleri yanlış ve haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlıkların kaldırılması konusuna da değinen Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda devletimizin başıdır. Dokunulmazlık bir kurumdur. Suç işleme özgürlüğü tanıyan bir kurum değildir. Anayasal suç işleyen vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde şahsi görevimi ifade etmek isterim" dedi.