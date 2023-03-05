Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Şenol Güneş’ten Ankaragücü karşısında 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı

Giriş: 05.03.2023 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
Şenol Güneş’ten Ankaragücü karşısında 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü’nü ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11’de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar’a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:
“Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hasarlı binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Hasarlı binalardan hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
THY'nin Barcelona uçağını geri döndüren koku!
THY'nin Barcelona uçağını geri döndüren koku!
Kendisini polis olarak tanıtıp, altınlarını dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtıp, altınlarını dolandırdı
Şans Topu sonuçları belli oldu!
Şans Topu sonuçları belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.