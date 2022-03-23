Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşında ve 1,98 metre boyundaki basketbolcunun gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynadığı belirtildi.

Açıklamada, bu sezon savaş nedeniyle ligler durdurulana kadar Rusya'da Enisey Krasnoyarsk forması giyen Brown'a başarı dileğinde bulunuldu.