Şemsi Paşa'ya yapılacak portatif yol için flaş açıklama

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Dört yıl önce, Mimar Sinan’ın muhteşem eseri Şemsi Paşa Camii’nin önüne, deniz üstüne kazıklı yol yapılmaya başlanmış, bu çalışma tarihi camiyi çatlatmıştı. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tepkiler üzerine projeyi iptal etmişti.

Şimdi ise Şemsi Paşa Camii’nin önünde yeniden yürüme yolu çalışması başladı. Bu kez kazık yerine portatif yol yapılacağı öğrenildi.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise şu ifadeleri kullandı: "Yalı camii özelliği ve 450 yıllık tarihi ile boğazın incilerinden Şemsi Paşa Camii’ne İBB tarafından yapılmaya çalışılan yaya yolu uygulamasından ivedilikle vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde Camiimizin kimliğini korumak açısından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı, Buna bağlı olarak İlgililer hakkında yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyorum."