Semra Güzel hakkında yeni fezleke

HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan yeni fezleke, TBMM'ye gönderildi.

Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin Hazırlık Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürürken, Güzel hakkında yeni bir fezleke daha hazırlandı. 'Terör örgütü üyeliği' ve 'terörünün finansmanı' suçundan hazırlanan fezleke, TBMM'ye ulaştı.