Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Semih Terzi’nin eşi N.T., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında çıkarılan yakalama emri ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden aranmakta iken bugün teslim oldu.

İHA'nın haberine göre N.T., daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.