Kastamonu’nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde sel felaketinin 6’ncı gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yüzlerce arama kurtarma ekibi, kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.
İHA'nın haberine göre, bir taraftan da Ezine Çayı kenarında bulunan ve yıkılan Ölçer Apartmanı'nda da aramalar iş makineleri yardımıyla devam ediyor. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda enkaz altında kaybolduğu düşünülen vatandaşlara henüz ulaşılmadı. Apartmanda oturanların yakınları çay kenarında acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor.
9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Öte yandan, çöken 8 katlı Ölçer Apartmanında ikamet eden 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin halen devam ettiği apartmanın enkazında kayıp olan 11 kişinin bulunması içinde çalışmalar sürüyor. Kepçe, greyder gibi iş makineleri yardımıyla apartmanın enkazında biriken moloz yığınları bir yandan alınırken diğer yandan da enkaz altında kaldığı düşünülen 11 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor.
ÇÖKEN BİNANIN MÜTEAHHİDİ İLÇEDEN AYRILDI
Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında da İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Mehmet Ö.’nün, Ezine Çayı’nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi. Mehmet Ö.’nün yine yıkılan Ölçer Apartmanı’nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi.
Yine çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu iddia edildi. Bozkurt ilçesinde Sınarcık Mahallesi’nde ofisi bulunan Mehmet Ö.’nün, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı öğrenildi.
MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI KONULDU
Gözaltına alınan Mehmet Ö.'nün mal varlığına da, savcılık tarafından tedbir kararı konulduğu öğrenildi.
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