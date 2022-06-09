Şehit Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

İlk görev yeri olan Batman Kozluk'ta, 7 aylık öğretmenken 5 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.
AİLESİ DE TÖRENE KATILDI
AA'da yer alan habere göre törene, anne Zehra ve baba Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban katıldı.
ANNESİ VE BABASI AYBÜKE'Yİ ANLATTI
Anne Zehra ve baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Anne Yalçın, gazetecilere, kızının renkli bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.
"ACISI TARİF EDİLEMEZ"
Evladından ayrı 5 yıl geçirdiğini belirten anne Yalçın, "Onsuz bir yıl dönümü daha geçti. Çok üzgünüm. En güzel yerlerde, en güzel mertebede ama bir anne olarak acısı tarif edilemez. Acısı geçmek değil, tam tersine her geçen gün üstüne koyuyor. Mevlam sabır versin benim gibi olanlara. Allah kimseye göstermesin, hiçbir anne ağlamasın. Mevlam kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.
"GERÇEKTEN ÇOK FARKLI OLDU"
Aybüke öğretmenin farklı olmaya gayret ettiğini anlatan Yalçın, "Kızım, 'farklı olacağım' diyordu, gerçekten çok farklı oldu. Artık tanımayan, bilmeyen kimse yok. Kişiliği de çok renkli, çok farklıydı, tam ona yaraşır bir şey oldu" diye konuştu.
"TÜRK MİLLETİ ESARETE BOYUN EĞMEDİ"
Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini dile getiren Yalçın, "Ülkemizin başında bir çıban olarak niteleyebiliriz bu eşkıyaları. Bir gün mutlaka bunu söküp atacağız. Emperyalist ülkeler boş durmayacaktır, mutlaka farklı şeylerle bizi karşı karşıya bırakacaktır. Tarih seyri içinde Türk milleti çok sınavdan geçmiş ama hiçbir zaman esarete boyun eğmemiştir. Bu filli, ekonomik, özgürlük olarak esaret olabilir ama Türk milleti genlerinin gereği neyse onu her zaman göstermiştir" ifadelerini kullandı.
"ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDA ÇALIŞALIM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devleti idare edenlere görevlerinde başarılar dileyen Yalçın, "Muhalefet partilerine, kırmızı çizgili olan hariç, Allah hayırlı görevler versin. Hayırla hizmet etmek isteyenler her daim devletimizin başında olsun. Bizler de millet olarak varlıkta ve yoklukta birbirimize kenetlenelim. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda medeni bir ülke olmak, ilimde, fende ilerlemek için çalışalım. Hem birey hem devlet olarak hepimiz güçlü olmalıyız" diye konuştu.
Kaymakam Akpay ve Başkan Gelgör de konuşmalarında, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının bundan sonra da yaşatılması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.
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