Sedef Kabaş tahliye oldu

Gazeteci Sedef Kabaş, ilk duruşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi. Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan da beraatına karar verildi.

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Sedef Kabaş, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme, sanık Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, Kabaş'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.