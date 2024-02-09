Son dakika haberi Sedat Ocakçı, eşi ve 30 şüpheli adliyeye sevk!
İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı iddia edilen ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu toplamda 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Giriş: 09.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:16
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