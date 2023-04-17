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Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devletten ilan edildi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti

Giriş: 17.04.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devletten ilan edildi! Hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devletten ilan edildi!
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AA

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

SEÇMENLER OY KULLANACAĞI YERİ ÖĞRENEBİLECEK

AA'da yer alan habere göre seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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