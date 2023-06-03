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Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Haziran 2023 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: tıkla, öğren! Sayısal numaraları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Haziran 2023 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: tıkla, öğren!

Sisal Şans tarafından her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da günün kazandıran numaraları açıklandı. Yurt genelinde şansını deneyen binlerce vatandaşımız için 3 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını bir araya getirdik!

Giriş: 03.06.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Haziran 2023 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: tıkla, öğren! Sayısal numaraları...
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Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişinin şanslı numaraları belli oldu. 21:30'da başlayan ve noter huzurunda gerçekleştirilen söz konusu çekilişin kazandıran numaralarını ve çekiliş sonucu sorgulama ekranını sizler için derledik! İşte, 3 Haziran 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

3 HAZİRAN 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

24 - 26 - 43 - 54 - 62 - 85

JOKER: 8 + SÜPERSTAR: 43

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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