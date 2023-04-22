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Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika haberi: Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto bugünkü çekiliş sonuçları gündemdeki yerini aldı. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar 21:30'da belli oldu. İşte, 22 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 22.04.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
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Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan bu akşam devam etti. Büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaralar belli oldu. İşte noter huzurunda düzenlenen 22 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 22 NİSAN 2023: 7 - 8 - 11 - 20 - 46 - 76 + 5 (Joker) + 18 (SüperStar)

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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