Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 12 Aralık 2022! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Sayısal Loto numaraları tıkla, öğren!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı 12 Aralık 2022! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!

Sayısal Loto'da günün çekilişi için artık nefesler tutuldu. Söz konusu çekilişte şansını denemeyi düşünen vatandaşlar; Sayısal Loto çekilişi numaları hangileri ve büyük ikramiye ne kadar sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...

Giriş: 12.12.2022 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 12 Aralık 2022! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Sayısal Loto numaraları tıkla, öğren!

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrilmiş durumdaydı. Büyük heyecana sahne olan şans oyununda kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 12 Aralık 2022 Sayısal Loto çekilişine dair tüm bilinmesi gerekenler...

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

12 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişinda büyük ikramiye 66 milyon lira.

12 ARALIK 2022 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 - 16 - 27 - 32 - 62 - 68

Joker: 57, Süperstar: 42

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması
Didem Arslan Yılmaz şüpheli ölümün peşinde
Didem Arslan Yılmaz şüpheli ölümün peşinde
Başarı Teşvik Programı nedir?
Başarı Teşvik Programı nedir?
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son dakika açıklaması!
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son dakika açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.