68 milyon liralık dev ikramiye için bugün Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. Sayısa Loto sonuçları Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleştirilmiş oldu. 5 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları şu şekildeydi...

5 EKİM SAYISAL LOTO SONUCU: 18 - 44 - 46 - 48 - 56 - 79 Joker: 39

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