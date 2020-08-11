DHA

Konya'da Mustafa Yardımcı (33) ile milli atlet olan sevgilisi Senem E.'ye (36) sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı Osman A. (34) arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Deniz Korkmaz (31) yaşamını yitirdi.

Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi 16556 Sokak'taki bir bağ evinin önünde meydana geldi. Mustafa Yardımcı, 1.5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı, milli atlet Senem E. ile birlikte bağ evinde yaşamaya başladı. Aynı zamanda yüksek rakımlı bölgede antrenmanlarını sürdüren Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın yanına gelen ve bir süre aynı evde kaldıkları Osman A. (34),iddiaya göre aşık oldu.

RAHATSIZ OLUNCA ERKEK ARKADAŞINA SÖYLEMİŞ

Osman A., Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın kendisini sevmediğini ve başkalarıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Sanem E.'ye kendisine aşık olduğunu belirten Osman A., birlikte olmayı teklif etti. Senem E. ise bu teklifi reddetti. Bu olayın ardından Senem E.'ye telefonla mesaj atan Osman A., kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan milli sporcu, durumu Mustafa Yardımcı'ya anlattı.

Senem E.'nin erkek arkadaşı Mustafa Yardımcı

ANTRENMAN İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞLAR

Olay günü sabah saatlerinde Mustafa Yardımcı, Osman A.'nın, sevgilisinin telefonuna gönderdiği mesajları gördü. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Yardımcı, Senem E.'yi korkutmak için havaya bir el ateş etti. Mustafa Yardımcı, gün içerisinde telefonla Osman A. ile de tartıştı.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Mustafa Yardımcı ve Senem E. antrenman yapmak için dışarı çıktıkları sırada Osman A. ve arkadaşı Deniz Korkmaz bağ evinin önüne geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada karın ve bacak kısımlarından yaralanan Deniz Korkmaz, yaralandı. Osman A. tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

MİLLİ ATLET GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yardımcı, Osman A. ve Senem E. gözaltına alındı. Olayla kullanılan 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı ve 1 bıçağa da el konuldu.

ÖLEN KİŞİDEN ARACI KULLANMASINI İSTEMİŞ

Deniz Korkmaz'ın olayla ilgisinin olmadığı, iyi araç kullanamayan Osman A.'nın ondan aracı kullanmasını istediği tespit edildi. Korkmaz da arkadaşının isteğini geri çevirmeyerek şoförlük yaptığı belirtildi.

Çatışmada ölen Deniz Korkmaz

'SENEM, OSMAN'IN SARKINTILIK YAPTIĞINI SÖYLEDİ'

Şüpheli Mustafa Yardımcı ifadesinde, arkadaşı Osman A.'nın sevgilisine sarkıntılık yaptığını ileri sürdü. Yardımcı, "Osman benim 15 yıllık arkadaşım. Bir süre benim bağ evimde kaldı. Senem, Osman'ın kendisine sürekli sarkıntılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine bir daha bağ evine gelmemesini istedim. Olay akşamı da yanında arkadaşıyla bağ evine geldiler. Hayatını kaybeden Deniz'in elinde tabanca vardı. Gitmeleri için ateş açtım" dediği öğrenildi.

'OLAY ANTRENMAN SIRASINDA MEYDANA GELDİ'

Milli atlet Senem E. ise Osman A.'nın kendisine sarkıntılık yaptığını, Mustafa Yardımcı'ya da yaşadıklarını anlattığını belirterek, antrenman sırasında olayın meydana geldiğini söyledi.

Senem E.'ye sarkıntılık ettiği iddia edilen Osman A. (siyah tişört)

'ALACAĞIM OLDUĞU İÇİN BAĞ EVİNE GİTTİM'

Osman A. ise ifadesinde alacağı olduğu için bağ evine gittiği belirterek, "Alacağım olduğu için bağ evine gittim. Hayatını kaybeden Deniz Korkmaz'ı da araç kullanmayı bilmediğim için şoför olarak yanımda getirdim" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Yardımcı tutuklanırken, Osman A. ile Senem E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.